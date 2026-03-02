Pisa-Bologna 0-1 Italiano esalta Odgaard | Questi sono gol pesanti

Nella partita tra Pisa e Bologna, il Bologna ha vinto 1-0 grazie a un gol di Odgaard. L’allenatore del Bologna ha commentato il risultato, definendolo “pesante” per l’importanza dei tre punti. La squadra emiliana ha centrato così il terzo successo consecutivo, nonostante non abbia mostrato il suo massimo livello durante il match.

Bologna, 2 marzo 2026 – Una vittoria che da continuità di risultati e che seppur arrivata senza aver espresso il massimo delle qualità, vale comunque il terzo successo consecutivo. Vincenzo Italiano prende il massimo dai tre punti conquistati contro il Pisa, sottolineato come si tratti di successi che nel corso di una stagione ci possono e ci devono essere: “Ci siamo difesi bene, Skorupski ha fatto alcune parate importanti e poi finalmente abbiamo vinto grazie ad un subentrato, come non succedeva da tanto. Sono partite che nell’arco di un campionato accadono spesso e tante volte ne abbiamo perse dopo aver giocato con qualità, aver creato e prodotto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pisa Bologna 0-1, decide un gran gol di Odgaard al 90esimo. Terza vittoria di fila in campionato per la squadra di Italiano

