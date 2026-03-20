Italia Violento boato crolla palazzina | 18 famiglie dentro Intervenuti i vigili del fuoco

Nel pomeriggio, in vico dei Conciatori, un forte boato ha scosso la zona prima che una palazzina crollasse. L'incidente ha coinvolto un appartamento al terzo piano, e sono state evacuate 18 famiglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno gestendo la situazione e verificando eventuali danni strutturali.

Paura nel pomeriggio in vico dei Conciatori, dove un violento boato ha preceduto il crollo del solaio di un appartamento al terzo piano di una palazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le verifiche tecniche e la valutazione delle condizioni statiche dell’edificio. Crollo del solaio in vico dei Conciatori: l’intervento dei vigili del fuoco. Secondo quanto ricostruito, il cedimento è avvenuto in modo improvviso all’interno di un alloggio situato al terzo piano. L’episodio ha comportato l’attivazione delle procedure di emergenza e l’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, impegnate nei sopralluoghi e nei rilievi necessari per definire l’entità del danno e le condizioni generali della struttura. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Italia. Violento boato, crolla palazzina: 18 famiglie dentro. Intervenuti i vigili del fuoco Articoli correlati Leggi anche: Rocca d'Arce, crolla palazzina in via Remanfredi. Strada chiusa e Vigili del Fuoco in azione Leggi anche: “Boato tremendo”. Esplosione in Italia, sul posto vigili del fuoco