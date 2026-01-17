Nato jet italiani intercettano aereo russo in avvicinamento al Mar Baltico 

Alle 11:30 di oggi, gli Eurofighter Typhoon italiani schierati ad Amari, in Estonia, sono decollati per intercettare un aereo russo BE-200 in avvicinamento allo spazio aereo del Mar Baltico. L’intervento rientra nelle attività di sorveglianza e tutela dello spazio aereo europeo, mantenendo costantemente alta l’attenzione sulla regione.

“Alle 11:30 di oggi, gli Eurofighter Typhoon italiani schierati ad Amari”, in Estonia, “sono decollati per intercettare un aereo russo BE-200 in avvicinamento allo spazio aereo del Mar Baltico”. Lo ha riferito su X il Comando aereo della Nato. “Nel 2025 sono già stati effettuati oltre 500 ‘scramble’ nello spazio aereo della Nato. Le missioni di polizia aerea e le attività di vigilanza rafforzata garantiscono la sicurezza degli Alleati 24 ore su 24, 7 giorni su 7”, ha spiegato. Zelensky: “Russia si prepara a lanciare nuovi attacchi ”. L’intelligence Ucraina ha riferito che la Russia si sta preparando a lanciare nuovi massicci attacchi contro l’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

