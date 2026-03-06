Meloni Starmer Merz e Macron | Diplomazia e coordinamento militare su Iran

Le figure di Meloni, Starmer, Merz e Macron si sono riunite per discutere di una strategia comune riguardo alla crisi in Medio Oriente. Si sono concentrati sulla necessità di rafforzare la diplomazia e il coordinamento militare tra i paesi coinvolti, in risposta all'escalation di tensioni causata dagli attacchi di Usa e Israele all’Iran e alle repliche di Teheran. La riunione ha visto la condivisione di intenti su questa linea di azione.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. "Israele è stato un partner davvero forte in questo sforzo, dove i suoi obiettivi erano diversi, li ha perseguiti. In definitiva, noi siamo rimasti concentrati sui nostri. Nel caso particolare, quello non era nostro, quelli non erano i nostri attacchi, o quell'obiettivo, o quello non era necessariamente nostro obiettivo". Lo ha dichiarato il segretario alla Guerra, Pete Hegseth, rispondendo in conferenza stampa alla domanda sulla scelta di Israele di bombardare le raffinerie in Iran. Lo ribadisce il segretario alla Difesa americano in una conferenza stampa all'11mo giorno di guerra. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Leggi anche: Merz,Macron,Starmer:condanna morti Iran

Leggi anche: Iran, Meloni segue sviluppi da vicino, sentiti Starmer e Merz

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Meloni Starmer Merz e Macron Diplomazia...

Temi più discussi: Iran, Meloni sente Merz e Starmer: Lavoriamo alla de-escalation; Iran, Meloni segue sviluppi da vicino, sentiti Starmer e Merz; *** Iran: Meloni segue sviluppi, oggi contatti tra gli altri con Merz e Starmer; Iran, Meloni sull’attacco Usa: cosa ha detto la premier.

Iran, Meloni sente Merz e Starmer: «Lavoriamo alla de-escalation»Roma Che l’attacco fosse imminente non era un mistero, per il governo italiano. Che venisse sferrato con una tale portata, invece, ha colto di sorpresa anche Palazzo Chigi. Che lo ha ... ilmessaggero.it

Roma avvisata dopo l'attacco, solidarietà di Meloni a leader del GolfoL'Italia è stata avvisata di primo mattino, dopo l'inizio delle operazioni di Usa e Israele contro l'Iran. Da quel momento per Giorgia Meloni è stato un sabato di contatti, con Friedrich Merz, Keir St ... ansa.it

Il sondaggio Youtrend: "Il No avanti al 54,1% con una affluenza bassa". Italiani divisi su cosa dovrebbe fare Meloni in caso di vittoria del No #ANSA x.com

"I sondaggi del referendum che premiano il No, la crescita di Vannacci, il muro di Mattarella sulla nuova legge elettorale. E ora la guerra in Iran, la crisi economica e pure il caso Paragon: per Meloni è in arrivo la tempesta perfetta" A cura del direttore - facebook.com facebook