Italia ecco la nuova maglia da trasferta | guardala da vicino

Adidas ha presentato le nuove maglie da trasferta delle nazionali, tra cui quella dell’Italia. La maglia è caratterizzata da un motivo all-over azzurro e bianco, che riproduce trame simili a colonne e a lettere “I”. Il design richiama dettagli sartoriali e si distingue per l’aspetto visivamente elaborato. La presentazione è avvenuta recentemente, senza ulteriori commenti o dichiarazioni ufficiali.

Adidas ha svelato le nuove maglie da trasferta delle sue nazionali, a partire dall'Italia. Il nuovo kit away è disegnato con un motivo all-over azzurro e bianco che replica le intricate trame presenti su capi sartoriali: come tante "I" somiglianti a delle colonne. Le maniche, i loghi e la numerazione sono completati da dettagli in blu marino e oro, e sul collo è apposto il monogramma "Italia", ispirato a un ricamo personalizzato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia, ecco la nuova maglia da trasferta: guardala da vicino Articoli correlati Leggi anche: Il ritorno di "Popsophia". Nuova edizione a maggio: "Spettatori da tutta Italia. Ecco i numeri da record" Leggi anche: Ironia social per la nuova maglia Juve, "da galeotti, li rappresenta" Una raccolta di contenuti su Italia ecco la nuova maglia da... Temi più discussi: Cuore Kawasaki, anima italiana: ecco la nuova creatura di Bimota [VIDEO]; Ecco la nuova Srl paneuropea. Si fa online in 48 ore e costa cento euro; Groupauto Italia a quota 37: ecco i nuovi soci; Iron Maiden, ecco il trailer del nuovo documentario. Cuore Kawasaki, anima italiana: ecco la nuova creatura di Bimota [VIDEO]Bimota svela una nuova sportiva su base Kawasaki ZX-4RR: tecnica nipponica e ciclistica italiana per emozionare gli appassionati delle due ruote. msn.com Ecco la nuova Srl paneuropea. Si fa online in 48 ore e costa cento euroSi chiama EU-Inc. Per attrarre talenti potrà distribuire azioni ai dipendenti, anche delle controllate (tassate una volta sola). La bozza di regolamento all’Europarlamento ... msn.com L’Italia sogni i playoff ai mondiali Le azzurre capitanate da Stefania Constantini sono ancora in corsa per un posto ai playoff dei Mondiali di Calgary, in Canada, grazie alla vittoria per 8-1 contro una spenta Danimarca - facebook.com facebook Nuovi colpi iraniani Il Qatar: “A rischio le forniture per l’Italia” @liberobatt x.com