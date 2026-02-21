Ironia social per la nuova maglia Juve da galeotti li rappresenta

La nuova maglia della Juventus ha scatenato commenti ironici sui social, perché molti la trovano davvero brutta. La causa di questa reazione è il design poco apprezzato dai tifosi, che la considerano poco originale. La maglia raffigura dettagli che ricordano le uniformi dei galeotti, e questa somiglianza ha alimentato le battute online. Gli utenti commentano con scherzi e meme, evidenziando come l’aspetto estetico non sia piaciuto affatto. La discussione continua tra i tifosi sui social.

© Agi.it - Ironia social per la nuova maglia Juve, "da galeotti, li rappresenta"

AGI - "Le maglie della Juventus a mani basse le più brutte della storia. C'è da dire che però li rappresentano pienamente". Non basta la sconfitta, sonora e dolorosissima in casa contro il Como. La Juventus deve fronteggiare anche un vero e proprio fiume di sfottò via social per la nuova maglia a strisce bianche e nere orizzontali che ricordano quelle del rugby, ma anche le divise indossate dai galeotti. Critici praticamente tutti. I tifosi avversari dei bianconeri non mancano di far notare che sembra davvero una divisa da carcerato e c'è chi si diverte a postare immagini di Yildiz con 'accessori' da detenuto griffati Juventus. 🔗 Leggi su Agi.it Juve, le strisce orizzontali sulla nuova maglia scatenano le ire dei tifosi sui social. Il precedenteLa Juventus ha presentato la sua nuova maglia, che sarà usata per la terza volta nella storia del club. Leggi anche: La mamma di Luca Toni nuova star dei social tra ironia e prelibatezze: il suo ‘dolce mattone’ fa sempre gol MEGLIO DELL'ANNO SCORSO | La nuova Terza maglia della Juventus 2025/26 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Galatasaray-Juventus, le reazioni social non perdonano la disfatta bianconera; Referendum, l'ironia di Gasparri sui social: Io sto con Gratteri e Di Matteo, per questo voto sì; HONOR lancia la campagna del nuovo Magic8 Lite: resistenza, ironia e talent guidano la strategia social; La Juventus presenta la quarta maglia a bande orizzontali e il web si scatena: Bella la collab con il…. La Juve lancia il kit per la 4° maglia, sul social dilaga l'ironia: 'Società barzelletta'Tantissimi tifosi, della Juventus e non, hanno riempito i social di ironie e proteste sulla quarta maglia del club ... it.blastingnews.com La svolta social della Lega: ironia e linguaggio giovanile per sfondare su Tik TokDalla famosa «Bestia», conosciuta per l'aggressività, si è passati ad una linea più leggera che permette di conquistare più consensi ... corriere.it Imperdibile ironia social sulle nuove maglie della Juventus indossate quest'oggi contro il Como con tanto di sconfitta. - facebook.com facebook #Sinner ko, i social impazziscono: meme e ironie su Jannik per la sconfitta contro #Mensik x.com