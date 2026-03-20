israele sta colpendo le infrastrutture in tutta teheran

Israele ha dichiarato di aver lanciato attacchi contro infrastrutture situate in tutta Teheran, mentre il conflitto in Iran prosegue senza sosta. Le operazioni si sono concentrate su diverse zone della capitale, senza dettagli specifici sulle strutture colpite. La situazione rimane tesa mentre le attività militari continuano a coinvolgere la città.

Prosegue la guerra in Iran. Israele ha dichiarato che sta colpendo le infrastrutture in tutta la capitale iraniana Teheran. L’esercito israeliano ha affermato di aver continuato a colpire infrastrutture non specificate nella capitale iraniana Teheran, mentre gli iraniani si preparavano a celebrare il Nowruz, il Capodanno persiano. In un comunicato si legge che le forze israeliane avevano “avviato un’ondata di attacchi contro le infrastrutture del regime terroristico iraniano a Teheran”, senza però fornire ulteriori dettagli. Il primo ministro israeliano Benajamin Netanyahu ha detto al quotidiano Times of Israel che “l’Iran è più debole che mai” e incapace di produrre missili balistici o arricchire l’uranio dopo tre settimane di guerra. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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