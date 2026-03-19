Questa mattina l’Iran ha attaccato le infrastrutture energetiche del Qatar, incendiando gli impianti di gas naturale liquefatto nel Paese. L’azione segue un attacco israeliano al principale giacimento di gas naturale dell’Iran. Le operazioni si sono svolte nel Golfo e riguardano impianti strategici per il settore energetico del Qatar. Nessuna comunicazione ufficiale sui danni o sui danni collaterali.

Questa mattina l’Iran ha intensificato gli attacchi contro le infrastrutture energetiche del Golfo, incendiando gli impianti di gas naturale liquefatto del Qatar in risposta a un attacco israeliano al suo principale giacimento di gas naturale. Una grave escalation nella guerra in Medio Oriente che ha fatto impennare i prezzi globali del carburante. Cosa sta succedendo in Qatar. Il Qatar, una delle principali fonti di gas naturale per i mercati mondiali, ha dichiarato che i vigili del fuoco hanno spento un incendio in un importante impianto di GNL, colpito da attacchi missilistici iraniani. La produzione era già stata interrotta in seguito a precedenti attacchi, ma il governo ha affermato che l’ultima ondata di missili ha causato “incendi di notevoli dimensioni e ulteriori danni ingenti”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Iran sta attaccando le infrastrutture energetiche in Qatar, dopo che Israele ha colpito South Pars

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