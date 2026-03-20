L’Inps ha pubblicato i dati relativi agli Isee presentati nel 2025, evidenziando una differenza significativa tra le città del Nord e quelle del Sud. La classifica delle città più ricche mostra come le aree settentrionali siano in testa, mentre le zone meridionali si collocano più in basso. I dati riguardano tutte le richieste di indicatore della situazione economica equivalente presentate nel corso dell’anno.

L’Inps ha diffuso i dati relativi a tutti gli Isee presentati nel corso del 2025. Dalla documentazione emerge una forte differenza tra Nord e Sud, che si sta ampliando, con il centro sempre più vicino alla parte più ricca del Paese e le Isole che invece stanno rimanendo indietro, con dichiarazioni sempre più ridotte. L’Isee è uno strumento fondamentale per accedere ai bonus e agli aiuti dedicati alle persone in difficoltà, erogati sia dallo Stato centrale, sia dagli enti locali. Non è però un indicatore esaustivo della ricchezza e dei redditi delle famiglie, soprattutto perché viene presentato su base volontaria. Perché l’Isee non è un buon indicatore della ricchezza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Isee, la classifica delle città più ricche in Italia: il Nord stacca il Sud

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