Il tratto autostradale Pescara nord-Roma est è il terzo più caro d' Italia | nella top ten anche quello Ancona sud–Pescara nord

Il tratto autostradale tra Pescara nord e Roma est ha registrato un aumento dei prezzi, causando una delle tariffe più alte d’Italia. Nonostante i rincari sui pedaggi entrati in vigore a gennaio 2026, questa tratta tra l’ingresso in A14 e l’uscita in A25 mantiene un costo di 21,40 euro, posizionandosi al terzo posto tra i più cari del paese. La tariffa elevata si riflette anche nella classifica generale, dove si trova tra le prime tre tratte più costose.

A stilare la classifica, sulla base dell'indagine Altroconsumo sugli aumenti, è l'agenzia Adnkrons rilevando una mappa disomogenea del Paese, come commenta all'agenzia di stampa Nicola Teofilo (Immobiliare.it), sottolineando che i “ritocchi” ai pedaggi non dipendono da una scelta discrezionale, ma da un meccanismo regolato. Nella top 10 dei tratti autostradali più cari troviamo anche un altro tratto di A14 che interessa il nostro territorio e cioè quello Ancona sud–Pescara nord: 10,60 euro la tariffa e cioè 10 centesimi in più rispetto al costo che aveva fino all’anno scorso. Tra i 35 snodi autostradali citati da Adnkronos, il più caro è quello della A4 Milano est-Venezia Mestre che ha un costo di 22,30 euro (+0,10 euro), seguito da quello Napoli-Bari nord della A14 arrivato a 21,60 da gennaio visto l’aumento di 0,30 centesimi del pedaggio.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il tratto di A14 Pescara nord-Roma est è il terzo più caro d'Italia: nella top ten anche quello Ancona sud–Pescara nordIl tratto di A14 tra Pescara nord e Roma est, che ha visto aumentare i pedaggi a gennaio 2026, si conferma tra i più costosi d’Italia.

Chiodi e fumogeni sulla A14, assaltato un portavalori: chiuso il tratto autostradale Ortona-Pescara sudNella mattinata di lunedì 5 gennaio, sulla A14 tra Ortona e Pescara sud, si è verificato un assalto a un portavalori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.