Il premier spagnolo ha annunciato un piano anti-crisi da 5 miliardi di euro, destinato a sostenere l’economia e le famiglie colpite da difficoltà finanziarie. Il piano prevede misure di sostegno diretto, incentivi fiscali e interventi per aumentare la liquidità in diversi settori. La decisione arriva in un momento di tensioni economiche e serve a contrastare gli effetti di condizioni di mercato sfavorevoli.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato l’approvazione di un piano integrale di risposta alla crisi in Medio Oriente, che “mobiliterà 5 miliardi di euro” e che include 80 misure per far fronte al “terremoto economico su scala globale” provocato dalla guerra “illegale in Iran”, di cui si sentono già “le prime scosse”. Il piano di Sanchez. “Le guerre costano vite umane e rifugiati, e ciò sarebbe sufficiente per dire di no” ai conflitti, ma hanno anche un costo economico, ha affermato il leader socialista. La guerra in Iran, che è “illegale”, ha ripetuto più volte Sanchez, “ci costerà a ora 5 miliardi di euro che avremmo potuto destinare a borse studio, alla sanità” e che invece dovremo impiegare per “proteggere il tessuto produttivo” spagnolo e le persone più vulnerabili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Sanchez annuncia un piano anti-crisi da 5 miliardi: cosa prevede

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