Groenlandia il bazooka anti-coercizione da 93 miliardi di dollari | cosa prevede il piano dell' Ue per rispondere a Donald

La minaccia dei dazi di Trump scatena il panico in Europa. E l'apertura in rosso delle borse del vecchio continente lo confermano. Il presidente americano ha scelto proprio il giorno della firma «storica» dell'accordo di libero scambio Ue-Mercosur per il suo affondo senza precedenti contro alcuni dei suoi principali alleati, colpevoli evidentemente di aver alzato troppo la tensione sulla Groenlandia. Gli 8 Paesi nel mirino - Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia e Regno Unito, gli ultimi due extra Ue ma membri Nato - hanno emesso una dichiarazione congiunta in cui assicurano di voler rispondere «in modo unito e coordinato» per «difendere» la propria «sovranità». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

L’Unione Europea risponde alle recenti decisioni di Donald Trump, annunciando 93 miliardi di euro in contromisure ai dazi. In un contesto di tensioni crescenti, Macron propone l’uso di strumenti forti per contrastare le politiche coercitive. La reazione europea si inserisce in un quadro di delicatezza commerciale e geopolitica, mentre gli sviluppi si verificano nel momento in cui l’Europa avvia negoziati importanti, come quello con il Mercosur.

L’Unione Europea sta considerando un’azione di risposta ai potenziali dazi statunitensi, valutando controdazi per un valore di 93 miliardi di euro. La strategia mira a contrastare le minacce di Donald Trump e difendere gli interessi europei, con l’Italia che si impegna a svolgere un ruolo di mediazione, come sottolineato dal ministro Tajani. La situazione evidenzia le tensioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico.

