Ex Ilva si tratta in esclusiva con il Gruppo Flacks | Chiusura entro 4 mesi Cosa prevede il piano da 5 miliardi del fondo americano e cosa succede ora

Il gruppo americano Flacks si avvicina alla conclusione dell'acquisto dell'ex Ilva, con una chiusura prevista entro quattro mesi. Il piano, del valore di cinque miliardi di dollari, è stato condiviso con il governo italiano. Questa intesa rappresenta un passo importante nel processo di vendita dello stabilimento siderurgico più grande d’Europa, segnando un possibile cambio di proprietà e gestione dell’impianto.

È più vicina la vendita dell’ex Ilva al Gruppo Flacks. In una nota pubblicata su LinkedIn, il fondo americano ha comunicato di aver raggiunto un’intesa con il governo italiano per acquisire il più grande impianto siderurgico integrato d’Europa. In realtà, scrive Il Sole 24 Ore, la trattativa è cominciata soltanto oggi e proseguirà nei prossimi giorni. Nelle scorse ore, intanto, è arrivato il parere favorevole dei comitati di sorveglianza delle due società in amministrazione straordinaria, Acciaierie d’Italia e Ilva, che hanno permesso di fatto ai commissari di avviare i colloqui per trattare in esclusiva con il gruppo americano, specializzato in operazioni di turnaround, ossia di risanamento di imprese in crisi. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Ex Ilva, si tratta in esclusiva con Flacks group: "Raggiunto un accordo con il governo italiano"

Leggi anche: Ex Ilva, trattativa in esclusiva con il fondo Flacks. FdI attacca la procura che ha detto no al dissequestro dell’altoforno 1: “Intimidazione”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ex Ilva, conto alla rovescia. Cokeria, stop a tre batterie; Ex Ilva, attesa per l'offerta migliore. Flacks favorita; Ex Ilva: si attende la scelta tra le proposte d'acquisto dei fondi americani Flacks Group e Bedrock; Ex Ilva, slitta l'ufficializzazione della vendita: il 30 dicembre la decisione dei comitati di sorveglianza.

Ex Ilva, si tratta in esclusiva con il fondo di Michael Flacks (che ha offerto un euro per l’acciaio di Taranto): ma la strada è ancora lunga - Il fondo di investimento del miliardario di Manchester ha presentato un'offerta di un euro per rilevare il gruppo siderurgico. msn.com