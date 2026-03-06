Trump apre un nuovo fronte | dopo l’Iran nel mirino anche Cuba

Donald Trump ha annunciato un nuovo fronte di azione, estendendo le sue critiche dall’Iran a Cuba. Dopo aver affrontato la crisi iraniana, il presidente ha rivolto l’attenzione anche allo stato caraibico, considerato uno dei principali alleati regionali del regime khomeinista. La mossa si inserisce in un quadro di tensioni che coinvolgono più paesi dell’America Latina.

La crisi iraniana inizia a presentare delle significative ramificazioni in America Latina. Giovedì, parlando con Politico, Donald Trump è tornato a mettere sotto pressione uno dei principali alleati regionali del regime khomeinista: Cuba. “Anche Cuba cadrà”, ha dichiarato, per poi aggiungere: “Abbiamo tagliato tutto il petrolio, tutto il denaro, o abbiamo tagliato tutto ciò che arrivava dal Venezuela, che era l’unica fonte. E loro vogliono fare un accordo”. Il presidente americano ha inoltre confermato di essere in contatto con i vertici del regime castrista. “Hanno bisogno di aiuto. Stiamo parlando con Cuba”, ha affermato. L’amministrazione Trump era tornata a mettere sotto pressione Cuba già a gennaio, a seguito della cattura del presidente venezuelano, Nicolas Maduro. 🔗 Leggi su Panorama.it

