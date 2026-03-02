Trump sull’Iran | Eliminati i leader a colazione… Truppe a Teheran? Possibile L’elogio di Netanyahu

Il presidente americano ha commentato l’andamento dell’operazione militare in Iran, affermando di essere “molto soddisfatto” e di aver sempre avuto un piano. Ha anche indicato che potrebbe inviare truppe a Teheran, senza specificare tempi o modalità. Nel frattempo, un leader israeliano ha espresso apprezzamento per le azioni intraprese. La situazione resta in evoluzione e senza dettagli sulle prossime mosse.

Il presidente americano Donald Trump è “molto soddisfatto” di come sta procedendo l’operazione militare in Iran, aggiungendo di “avere un piano, averlo avuto e di averlo sempre”. Lo riporta Fox News. Tornando sullo “straordinario successo” della serie di attacchi che ha portato all’eliminazione, secondo stime Usa, di 49 leader iraniani, Trump ha detto: “ Si stavano incontrando per colazione. Pensavano che fosse una buona idea per molte ragioni. Innanzitutto, non pensavano che noi lo sapessimo. Non si attacca mai al mattino a causa del vento, del sole e di molti altri fattori. Era incredibile che sapessimo tutto quello che sapevamo”. Il presidente americano non ha escluso l’invio di truppe di terra in Iran: “ Possibile, ma non ora, anche se ci stiamo pensando “, ha aggiunto Trump. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

