Iran la guerra in diretta | Israele colpisce 130 infrastrutture a Teheran Attacco iraniano su raffineria di petrolio in Kuwait

L'esercito israeliano ha condotto un'ampia serie di attacchi contro oltre 130 infrastrutture a Teheran, colpendo obiettivi del governo iraniano. Nel frattempo, un attacco iraniano ha preso di mira una raffineria di petrolio in Kuwait. Le operazioni militari si susseguono nella regione, segnando un'intensificazione della tensione tra le parti coinvolte.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: l'esercito israeliano ha annunciato di aver avviato una nuova ondata di attacchi contro infrastrutture del governo iraniano a Teheran. Raid di droni iraniani invece ha provocato un incendio in una raffineria di petrolio in Kuwait. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Iran, Teheran annuncia l’attacco più intenso. Sirene in Israele. Colpita nave cargo a Hormuz. Missili su Kuwait e Qatar – La direttaIran, tutte le notizie di oggi mercoledì 11 marzo – Live L’Iran annuncia l’attacco più intenso contro obiettivi di Usa e Israele.

Leggi anche: Iran, la guerra si allarga. Bombardamenti su Israele, Kuwait, Iraq. Colpite Dubai e Doha. Schizza il prezzo del petrolio: quotazioni alle stelle

Guerra Israele-Iran, raid su Teheran e attacchi nel Golfo Persico – 1mattina News 02/03/2026

Tutti gli aggiornamenti su Iran la guerra in diretta Israele...

Temi più discussi: L’Iran e la guerra che l’Europa non vuole; Guerra in Iran, Donald Trump: Finirà presto, non c’è più niente da bombardare; Perché la guerra in Iran rischia di diventare una guerra dell'acqua; Iran non era una minaccia, guerra iniziata su pressioni di Israele.

Guerra Iran, incendio in una raffineria del Kuwait dopo attacchi di droni. Meloni: «Non penso a missione militare a Hormuz»Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone si dichiarano pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello Stretto di Hormuz, chiuso ... leggo.it

Iran, la guerra in diretta, Netanyahu: Dopo i raid, Teheran non può più arricchire uranio. Annunciato Piano di 6 paesi per Hormuz con l’Italia ma Crosetto precisa ...Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA, Netanyahu: Dopo 20 giorni di raid, Teheran non può più arricchire uranio ... fanpage.it

La guerra di Usa e Israele contro l'Iran continua a pesare sui voli da Malpensa. Sulle rotte cargo contrazione a due cifre e si vede già, in parte, l'impatto sulla nostra manifattura orientata all'export - facebook.com facebook

Trump, attacco Iran e Pearl Harbor: gelo con la premier giapponese x.com