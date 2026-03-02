Iran la guerra si allarga Bombardamenti su Israele Kuwait Iraq Colpite Dubai e Doha Schizza il prezzo del petrolio | quotazioni alle stelle

Nella giornata di oggi si registrano nuovi attacchi nella regione con bombardamenti su Israele, Kuwait e Iraq, mentre Dubai e Doha sono state colpite da esplosioni. Gli attacchi sono stati condotti da missile lanciati dal regime iraniano, che ha risposto agli attacchi degli Stati Uniti e Israele. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha registrato un aumento significativo, con quotazioni in crescita.

Le bombe e i droni iraniani continuano a colpire diverse città del Golfo. Navi e petroliere bloccate nello Stretto di Hormuz. Si temono forti ripercussioni economiche Trump sostiene che "48 leader iraniani” sono stati uccisi “in un colpo solo”, ma annuncia colloqui con”'la nuova leadership” su loro richiesta. Trattativa smentita però dal capo della sicurezza iraniana Larijani: l'Iran “non negozierà” con gli Stati Uniti. Il conflitto “potrebbe durare quattro settimane”, dice ancora il tycoon. Giallo sulla morte dell'ex presidente Ahmadinejad, annunciata e poi ritrattata. L'Idf fa sapere di aver sganciato 1.200 bombe su obiettivi iraniani e di aver richiamato 100mila riservisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 4 settimane'. Larijani: 'Non trattiamo'. Israele attacca Hezbollah, 31 morti a BeirutUna colonna di fumo è stata osservata levarsi dall'ambasciata statunitense a Kuwait City.

L'improvvisa escalation tra Iran, Israele e Stati Uniti ha portato il conflitto nel cuore del Golfo, colpendo anche Dubai e la celebre Palm Jumeirah. Con l'aeroporto Dubai colpito e lo spazio aereo ch ...

Quattro persone sono rimaste ferite in seguito al lancio di missili che l'Iran ha lanciato come rappresaglia per l'attacco subito da Israele

il ministro della Difesa si trova a Dubai per recuperare la famiglia. Il giorno dopo scoppia l'attacco tra Stati Uniti, Israele e Iran. Missili, basi colpite, spazio aereo chiuso. E il ministro della Difesa della Repubblica Italiana resta bloccato lì.

Tra le città colpite dall'Iran c'è stata anche Dubai