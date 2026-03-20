A Teheran si è svolta una cerimonia di benvenuto per la squadra femminile di calcio al rientro in Iran. I tifosi hanno partecipato sventolando bandiere e cantando cori come “Eroica nazionale, benvenuta in Iran”. L’evento ha attirato l’attenzione di presenti e media locali che hanno seguito la manifestazione. La squadra è tornata nel paese dopo aver partecipato a competizioni internazionali.

Teheran ha ospitato la cerimonia di benvenuto per la squadra femminile di calcio di ritorno in Iran. Durante l’evento, i tifosi sventolavano bandiere e intonavano: “Eroica nazionale, benvenuta in Iran”. La nazionale femminile iraniana di calcio è tornata nella Repubblica Islamica dopo che diverse giocatrici avevano chiesto asilo in Australia. Due di loro, Fatemeh Pasandideh e Atefeh Ramezanisadeh, hanno scelto di rimanere e si stanno allenando con il club Brisbane Roar. Altre, che inizialmente avevano chiesto asilo dopo l’eliminazione della squadra dalla Coppa d’Asia femminile, hanno poi cambiato idea e hanno dichiarato che sarebbero tornate in Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, la cerimonia di benvenuto per la squadra femminile di calcio al ritorno in patria

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