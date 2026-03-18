La nazionale di calcio femminile iraniana è rientrata a Teheran attraverso il valico di frontiera di Bazargan, tra la Turchia e l’Iran. Le giocatrici sono state accolte con corone di fiori e musica festosa, segnando la fine di settimane di assenza dalla capitale. L’arrivo si è svolto con una cerimonia di benvenuto che ha coinvolto le atlete e i membri della delegazione.

Mercoledì, al valico di frontiera di Bazargan, tra la Turchia e l’Iran, le giocatrici della nazionale femminile iraniana di calcio sono state accolte con corone di fiori e musica festosa dopo le lunghe settimane rimaste bloccate lontano da Teheran. La squadra è tornata nella Repubblica Islamica dopo che alcune calciatrici avevano chiesto asilo in Australia. Sempre nella giornata di oggi, 18 marzo, i media iraniani hanno diffuso le immagini delle giocatrici atterrate in Turchia, dove hanno preso un autobus per il confine. La squadra è stata eliminata dalla Coppa d’Asia lo scorso 8 marzo ed è stata ospitata per giorni in Australia, prima di fare scalo in più aeroporti per rientrare in patria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, la nazionale di calcio femminile è rientrata a Teheran

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