L’Iran ha annunciato il suo ritiro dai Mondiali di calcio, un gesto che segue altri abbandoni di nazionali che avevano già ottenuto la qualificazione, anche se in epoche in cui i tornei erano meno importanti. Finora nessuna squadra si era ritirata a causa di motivazioni legate a questioni politiche o diplomatiche. La decisione crea un precedente nel panorama delle competizioni internazionali di calcio.

A meno di tre mesi dall’inizio dei Mondiali maschili di calcio in Stati Uniti, Messico e Canada, non è ancora chiaro se l’Iran parteciperà o meno. L’11 marzo il ministro dello Sport iraniano, Ahmad Donyamali, ha detto che, sebbene abbia già ottenuto la qualificazione, la nazionale iraniana non prenderà parte al torneo a causa della guerra. Ma ancora non ci sono state comunicazioni ufficiali in merito, e anzi di recente si è parlato della possibilità – in realtà improbabile – che l’Iran giochi le sue partite in Messico anziché negli Stati Uniti, dove invece è attualmente previsto che le giochi; la FIFA, però, non ci pensa proprio a cambiare il calendario. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Iran non sarebbe la prima squadra a ritirarsi dai Mondiali di calcio

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