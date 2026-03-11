Iran il capo della Sicurezza | Manifestanti saranno visti come nemici e li affronteremo da tali

Il capo della sicurezza iraniana ha dichiarato che i manifestanti saranno considerati “nemici” dello Stato e che verrà adottata un’approccio di confronto nei loro confronti. Ha inoltre affermato che l’atteggiamento nei loro confronti sarà di fermezza e che ci saranno azioni decise contro chi partecipa alle proteste. La sua dichiarazione segna una posizione dura da parte delle autorità nei confronti delle manifestazioni in corso.

Il capo della sicurezza iraniana, Ahmad Reza Radan, ha avvertito che i manifestanti saranno visti come “nemici” del Paese. “Se qualcuno scende in strada su richiesta del nemico, non lo consideriamo un manifestante o qualcosa del genere – ha detto durante un’intervista televisiva con i media statali iraniani – Lo consideriamo un nemico e lo affronteremo come faremmo con il nemico. Tutti i nostri figli sono pronti a sparare“. Iran, l'appello di Meloni alle opposizioni: "Compattiamoci per gli interessi nazionali, l'Italia parli con una sola voce" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

