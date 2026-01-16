Iran La pressione su Teheran continua e Putin chiama Netanyahu

Le tensioni in Iran persistono, con segnali di un possibile intervento rinviato. Mentre Teheran si mantiene sulla sua posizione, Vladimir Putin ha contattato Benjamin Netanyahu in un contesto di crescente pressione regionale. Analisti e fonti informate sottolineano come le dinamiche internazionali continuino a evolversi, influenzando la stabilità del Medio Oriente e coinvolgendo attori di rilievo.

L’attacco all’Iran sarebbe solo rimandato. Questo sostengono i circoli che sono rimasti delusi dalla retromarcia di Trump, che sono potenti e influenti, anche sui media. Finita l’incombenza immediata delle bombe, finita anche la narrazione sulla repressione del governo. Tutto tace, il popolo iraniano, di cui si è lamentata la sorte, non interessa più a nessuno. Se ne riparlerà, del caso, quando incomberà una nuova guerra, cosa che secondo i circoli di cui sopra appartiene al destino manifesto. A dare qualche concretezza a tale possibilità il rafforzamento del dispiegamento militare statunitense in Medio oriente, in particolare il dirottamento della portaerei Abraham Lincoln e della flottiglia a essa assegnata verso le calde acque iraniane. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Iran. La pressione su Teheran continua e Putin chiama Netanyahu Leggi anche: Iran sotto pressione tra proteste e crisi economica: la Cina frena il sostegno a Teheran Leggi anche: Iran, media: “Trump e Netanyahu hanno accordo per colpire”. E Teheran accusa Israele Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il Regno Unito chiude temporaneamente l’ambasciata a Teheran. Iran chiude lo spazio aereo a tutti i voli, tranne a quelli autorizzati; Iran, da Trump minacce e realismo. E per ora accantona il cambio di regime; Video. Iran, Trump: Teheran vuole colloqui; Iran, proteste nel sangue: il bilancio dei morti civili supera quota 500. Trump valuta un intervento, al suo fianco anche Reza Pahlavi. Trump alza la pressione sull’Iran: annuncia dazi del 25% a chi commercia con Teheran - L’amministrazione statunitense alza la pressione sull’Iran annunciando nuovi dazi contro i paesi che intrattengono rapporti commerciali con Teheran. tag24.it

A Teheran il mattino odora di sangue, Pegah Moshir Pour racconta i giorni delle proteste e della repressione in Iran - Da oltre due settimane l’Iran è attraversato da proteste diffuse represse con una violenza senza precedenti, mentre il regime ha imposto un blackout totale di internet ... wired.it

Trump e l'Iran: il dispiegamento della USS Abraham Lincoln nel Medio Oriente - Il presidente Trump adotta una strategia prudente nei confronti dell'Iran, mentre la portaerei USS Abraham Lincoln si dirige verso il Medio Oriente. notizie.it

«Se attaccati, colpiremo le basi Usa», ha minacciato l’#Iran, sotto pressione per le reiterate minacce di Donald #Trump di un’azione militare se il regime non fermerà i massacri in piazza. A stretto giro è arrivato da Washington l’ordine di evacuazione di parte d - facebook.com facebook

A sinistra si teme un intervento USA in Iran, mentre i manifestanti vengono massacrati. Senza una pressione americana la protesta sarà soffocata nel sangue. Meglio difendere i tiranni o salvare chi chiede libertà #Trump #USA #Iran #DirittiUmani #Libertà #Ip x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.