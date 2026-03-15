Boodog mongolo | la storia del barbecue nato sulle steppe di Gengis Khan

Il boodog mongolo è un metodo tradizionale di preparazione della carne che nasce nelle steppe della Mongolia, associato alle pratiche delle popolazioni nomadi. Consiste nel cucinare la carne all’interno di un animale intero, di solito capra o pecora, utilizzando calore e vapore generati dal fuoco. Questa tecnica, radicata nella cultura locale, si tramanda di generazione in generazione e rappresenta una tradizione ancora viva oggi.

C’è un momento, nelle sterminate pianure della Mongolia, in cui il vento si ferma e l’aria si impregna di un aroma denso, selvatico, antico. È il momento in cui il boodog è pronto. Non si tratta di un semplice pasto: è un gesto di appartenenza, una memoria tramandata di generazione in generazione attraverso le mani di chi sa ancora parlare con il fuoco. Pronunciato baw-dug, questo piatto rappresenta forse la forma più pura e radicale di barbecue mai concepita dalla mente umana — un sistema di cottura in cui l’animale diventa, al tempo stesso, ingrediente e recipiente. Il boodog non si cucina: si evoca. E chi ha avuto la fortuna di assistere... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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