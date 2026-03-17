Oggi in Iran si sono registrate diverse azioni militari: Israele ha lanciato attacchi su Beirut e Teheran, mentre droni hanno colpito l’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad. Inoltre, sono state udite esplosioni a Dubai. La situazione rimane tesa con continui scontri tra le forze israeliane e iraniane e segnali di instabilità nella regione.

Iran, tutte le notizie di oggi martedì 17 marzo – La diretta Continua il conflitto tra Usa e Israele contro l’Iran: ondata di attacchi di Israele su Beirut e Teheran. Droni su ambasciata Usa a Baghdad. Esplosioni a Dubai Inizio diretta: 170326 07:19 Fine diretta: 170326 23:30 07:29 170326 Emirati, esplosioni a Dubai dopo allerta missili Esplosioni si sono udite a Dubai nelle prime ore di martedì, mentre l’esercito degli Emirati Arabi Uniti si adoperava per intercettare i colpi provenienti dall’Iran, causando una breve chiusura dello spazio aereo del Paese, in concomitanza con nuovi attacchi israeliani nella guerra in Medioriente.Il suono di esplosioni si è udito a Dubai mentre i militari lavoravano per intercettare i missili in arrivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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