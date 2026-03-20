Nel gennaio 2024, in Iran, un raid ha causato la morte del nuovo capo dell'intelligence dei Basji, pochi giorni dopo aver preso il comando al posto di Gholamreza Soleimani, eliminato dall'IDF. La sua uccisione segue un breve mandato e si inserisce in una serie di operazioni militari che colpiscono figure di spicco del settore. La vicenda si aggiunge alle continue tensioni tra le autorità iraniane e le forze militari straniere.

Un mandato effimero quello di Esmail Ahmadi, il nuovo capo dell'intelligence dei Basji che è stato ucciso oggi in un raid dopo pochi giorni dal suo insediamento al posto di Gholamreza Soleimani, anch'esso eliminato dall'Idf. L'agenzia Tasnim, che conferma la notizia, lo ricorda come "uno dei pilastri più importanti dell'organizzazione", in cui ricopriva ruoli chiave di materia di sicurezza. Intanto, un messaggio attribuito alla Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei chiede di intensificare gli sforzi e colmare il vuoto lasciato da Khatib. Fra gli obiettivi neutralizzati, anche Ali Mohammad Naini, portavoce delle Guardie della Rivoluzione iraniane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, continua la decapitazione: ucciso il nuovo capo dell'intelligence

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