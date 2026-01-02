Zelensky ha scelto il nuovo capo di gabinetto | è Kyrylo Budanov il capo dell’intelligence ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la nomina di Kyrylo Budanov come nuovo capo di gabinetto. Attualmente alla guida dell’intelligence militare, Budanov assume un ruolo chiave nel governo ucraino. Questa scelta riflette l’importanza strategica delle istituzioni di intelligence nel contesto attuale, segnato da tensioni e sfide per la sicurezza nazionale.

Volodymyr Zelensky ha scelto l’attuale il nuovo capo di gabinetto: si tratta del generale Kyrylo Budanov, attuale numero uno dell’intelligence militare. L’incarico era vacante da fine novembre, quando Andriy Yermak, uno dei più stretti collaboratori del presidente, nonche uno dei politici più potenti dell’ Ucraina, si era visto costretto a rassegnare le proprie dimissioni a causa del proprio coinvolgimento in un grave scandalo di corruzione. Chi è Kyrylo Budanov, il nuovo capo di gabinetto ucraino. Budanov, trentanove anni, è il capo dell’intelligence militare ucraina ( Gur ) dal 2020. Dall’inizio del conflitto con la Russia, nel 2022, è diventato piuttosto celebre, in quanto volto pubblico delle operazioni sotto copertura più eclatanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

