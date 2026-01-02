Denis Kapustin ucciso? La messincena degli 007 ucraini sul comandante russo anti-Putin | Abbiamo anche incassato la taglia E Zelensky promuove il capo dell’intelligence

Recenti notizie indicano che Denis Kapustin, comandante del Corpo dei volontari russi, è vivo. Le voci sulla sua uccisione sono infondate: si parla di uno scambio di informazioni tra agenti ucraini e il governo, con anche il pagamento di una taglia. Zelensky ha inoltre promosso il capo dell’intelligence, evidenziando l’importanza delle operazioni di intelligence nella regione.

Denis Kapustin, il comandante del Corpo dei volontari russi (Rvc) che combatte al fianco dell'esercito ucraino, è vivo. La conferma arriva dall'intelligence di Kiev, che sostiene di aver svelato il fallimento di un'operazione dei servizi segreti russi per eliminarlo. Lo scorso 27 dicembre erano circolate notizie sulla presunta morte di Kapustin, noto anche come White Rex, durante i combattimenti sul fronte di Zaporizhzhia. «Avremo la nostra vendetta, Denis. La tua eredità vive», lo aveva salutato il Corpo dei volontari russi in una nota. La finte morte inscenata dagli 007 ucraini. In realtà, pare che Kapustin non sia davvero morto in combattimento.

