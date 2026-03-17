Iran Aie | guerra sta creando più grande stop al petrolio della storia

La guerra in Medio Oriente, iniziata con l’attacco di Stati Uniti e Israele a Teheran, prosegue ormai da tre settimane. Questa escalation sta causando un’interruzione senza precedenti nella fornitura di petrolio, diventando il più grande stop mai registrato nel mercato globale. Le conseguenze di questa crisi si fanno sentire sui prezzi e sulla disponibilità delle risorse energetiche a livello internazionale.

La guerra in Medioriente, scoppiata con l’attacco di Usa e Israele a Teheran, è entrata ormai nella terza settimana e sta creando “la maggiore interruzione nella fornitura nella storia del mercato petrolifero”. A fare il punto sulla situazione energetica dopo il blocco nello stretto di Hormuz, è il numero uno dell’Aie, agenzia internazionale dell’energia, Fatih Birol, che ha rassicurato sulla capacità di far fronte alla situazione grazie alle scorte, a pochi giorni dalla decisione del rilascio record di 400milioni di riserve strategiche..”Questi interventi restano comunque una soluzione provvisoria, l’unico modo per stabilizzare il mercato, ha spiegato Birol, è riaprire lo Stretto di Hormuz, un punto nevralgico attraverso il quale passa circa il 20% delle esportazioni globali di petrolio in tempo di pace. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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