Io arrestato e archiviato dopo 12 anni voterò No al referendum | è un colpo di mano politico | intervista all’avvocato anti-Sindona Giuseppe Melzi

Un avvocato che ha trascorso dodici anni in custodia e poi è stato archiviato ha dichiarato che voterà No al referendum, definendolo un colpo di mano politico. Nella sua intervista, ha affermato che, pur ritenendo necessaria una riforma della giustizia, non condivide le modifiche costituzionali proposte. Ha anche commentato che la riforma sarebbe troppo radicale.

“Una riforma radicale della giustizia dovrebbe essere adottata, ma io voterò No a questo referendum e alle modifiche costituzionali proposte. Lo considero un ‘colpo di mano’ politico che stravolge i principi costituzionali della Repubblica e indebolisce l’ordine giudiziario nel suo insieme e ne compromette l’autonomia e l’indipendenza”. Chi parla è Giuseppe Melzi, uno degli avvocati più noti di Milano, noto per aver difeso negli anni Settanta i piccoli risparmiatori vittime del crac della Banca privata italiana di Michele Sindona, fondatore della Casa della Carità di don Virginio Colmegna, amico di padre David Turoldo, promotore nel... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Io, arrestato e archiviato dopo 12 anni, voterò No al referendum: è un colpo di mano politico”: intervista all’avvocato anti-Sindona Giuseppe Melzi Articoli correlati Leggi anche: Referendum giustizia, l’avvocato Pelillo: “Voterò convintamente sì. Nessuno vorrebbe essere giudicato da un collega di chi lo accusa” Marina Berlusconi sul referendum Giustizia: “Io voterò Sì, ma il mio non è spirito di rivalsa”Marina Berlusconi annuncia il proprio sostegno al referendum Giustizia del 22 e 23 marzo, chiarendo che la scelta non è dettata da ragioni familiari...