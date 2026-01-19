Referendum giustizia l’avvocato Pelillo | Voterò convintamente sì Nessuno vorrebbe essere giudicato da un collega di chi lo accusa
L’avvocato Enrico Pelillo, presidente dell’Unione Camere Penali della Lombardia Orientale, ha annunciato che voterà convintamente Sì al referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. In un suo intervento, ha sottolineato l’importanza di un sistema giudiziario equo e indipendente, evidenziando come nessuno desideri essere giudicato da un collega di chi lo accusa.
Bergamo. “Io voterò convintamente Sì al referendum consultivo del 22 e 23 marzo”. L’avvocato Enrico Pelillo, presidente dell’Unione Camere Penali della Lombardia Orientale, non ha dubbi. “La ragione è semplicissima: è un referendum giusto. Non è, ci tengo a specificarlo da subito, né di destra né di sinistra, non gli va data una connotazione politica”. Pelillo ha costituito il Comitato per il sì a Bergamo, che con gli altri 128 a livello nazionale, organizzerà banchetti informativi aperti ai cittadini. “Le ragioni del sì sono facilissime da spiegare senza aggrapparsi a argomentazioni astruse: nessuno vorrebbe essere giudicato da un collega di chi lo accusa prosegue Pelillo -.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Referendum giustizia, l’avvocato Massari: “I fatti che nessuno vuole raccontare”
Leggi anche: “Al referendum sulla giustizia voterò certamente sì”: Marco Rizzo, ex di Rifondazione comunista e Pdci, non ha dubbi
Verso il referendum sulla giustizia, le ragioni del sì e del no - Mancano poco più di due mesi al voto e la campagna elettorale si è fatta più accesa. rainews.it
Referendum giustizia, Mieli: “Voterò sì”
Il fronte del No alla riforma della giustizia: verso il referendum 2026 - facebook.com facebook
Paolo Mieli ribadisce il suo sì al referendum sulla giustizia, confermando una posizione mantenuta con coerenza per oltre trent’anni, fin dalla stagione della riforma Vassalli e dell’introduzione del codice accusatorio. Allora come oggi, il punto è lo stesso: un pr x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.