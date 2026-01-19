Referendum giustizia l’avvocato Pelillo | Voterò convintamente sì Nessuno vorrebbe essere giudicato da un collega di chi lo accusa

L’avvocato Enrico Pelillo, presidente dell’Unione Camere Penali della Lombardia Orientale, ha annunciato che voterà convintamente Sì al referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. In un suo intervento, ha sottolineato l’importanza di un sistema giudiziario equo e indipendente, evidenziando come nessuno desideri essere giudicato da un collega di chi lo accusa.

Bergamo. “Io voterò convintamente Sì al referendum consultivo del 22 e 23 marzo”. L’avvocato Enrico Pelillo, presidente dell’Unione Camere Penali della Lombardia Orientale, non ha dubbi. “La ragione è semplicissima: è un referendum giusto. Non è, ci tengo a specificarlo da subito, né di destra né di sinistra, non gli va data una connotazione politica”. Pelillo ha costituito il Comitato per il sì a Bergamo, che con gli altri 128 a livello nazionale, organizzerà banchetti informativi aperti ai cittadini. “Le ragioni del sì sono facilissime da spiegare senza aggrapparsi a argomentazioni astruse: nessuno vorrebbe essere giudicato da un collega di chi lo accusa prosegue Pelillo -.🔗 Leggi su Bergamonews.it

