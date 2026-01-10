L' attacco | Cuomo assessore all' urbanistica ma ha problemi di abusi edilizi

Cuomo, assessore all'urbanistica e neo assessore regionale, è stato oggetto di attenzione per presunti abusi edilizi legati a un’attività imprenditoriale del suo passato. La vicecoordinatrice campana della Lega, Carmela Rescigno, ha diffuso una nota in cui si riferisce a una documentazione che potrebbe confermare tali problematiche. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza e sulla conformità alle norme edilizie nel percorso politico di Cuomo.

"Ho appena approfondito una fitta documentazione che attesterebbe una presunta attività imprenditoriale non a norma costituita dal sindaco dimissionario, Vincenzo Cuomo", neo assessore regionale: lo sostiene in una nota la vicecoordinatrice campana della Lega, Carmela Rescigno, riferendosi a.

Regione, Rescigno (Lega): “Cuomo assessore fantasma, i Comuni nel caos per i Puc” - "Mentre il presidente della Regione Roberto Fico riflette e la nomina dell'assessore al Governo del Territorio Enzo Cuomo non esiste perché è nulla, i cittadini campani pagano il conto dell'incapacità ... corriereirpinia.it

Intervista a Vincenzo Cuomo: «Campania, no al condono subito un piano territoriale. Meno vincoli, più sviluppo» - «Sinceramente non mi aspettavo che una vicenda tanto chiara diventasse una polemica politica», spiega Enzo Cuomo, ex sindaco dem di Portici e neo assessore regionale al Governo ... ilmattino.it

Il Mattino pubblica la prima intervista del neo Assessore Regionale Enzo Cuomo programmazione e idee già chiare per l'ex Sindaco di #Portici pronto per il suo nuovo incarico a Santa Lucia - facebook.com facebook

CONTRORDINE COMPAGNI, CUOMO NON È PIÙ ASSESSORE! Quando si diceva che Fico non fosse proprio l’uomo giusto per governare un carrozzone complicato come la Regione #Campania, non era cattiveria... era preveggenza! E adesso, zac, arriva la x.com

