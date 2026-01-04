Intervista a Vincenzo Cuomo | Campania no al condono | subito un piano territoriale Meno vincoli più sviluppo

In questa intervista, Vincenzo Cuomo, ex sindaco di Portici e neo assessore regionale al Governo del Territorio, affronta il tema del condono in Campania. Sottolinea l’importanza di un piano territoriale efficace e di una riduzione dei vincoli per favorire lo sviluppo. Cuomo evidenzia come alcune questioni, pur essendo chiare, si siano trasformate in polemiche politiche, sottolineando la necessità di un approccio più razionale e concreto alla gestione del territorio.

«Sinceramente non mi aspettavo che una vicenda tanto chiara diventasse una polemica politica», spiega Enzo Cuomo, ex sindaco dem di Portici e neo assessore regionale al Governo del.

