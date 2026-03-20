Interruzione della fornitura di energia elettrica | venerdì 20 marzo chiusa la scuola dell’infanzia statale DO-RE-MI di Antria

Da lanazione.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 20 marzo, la scuola dell’infanzia statale “DO-RE-MI” di Antria è rimasta chiusa a causa di un'interruzione della fornitura di energia elettrica. La decisione di sospendere le attività è stata presa in seguito all’assenza di corrente nella struttura durante la giornata. La scuola non ha aperto e nessun intervento immediato è stato effettuato in quell’occasione.

Arezzo, 20 marzo 2026 – . A seguito della comunicazione da parte del fornitore dell'interruzione di energia elettrica che interesserà la località di Antria nella giornata di venerdì 20 marzo dalle ore 8:00 alle ore 16:00, considerata l'indispensabilità della fornitura per il regolare svolgimento delle attività scolastiche e per il regolare funzionamento dell’impianto di riscaldamento, per la stessa giornata di venerdì 20 è stata disposta con ordinanza del Sindaco la chiusura della scuola dell’infanzia statale di Antria “DO-RE-MI”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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