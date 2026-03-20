Interruzione della fornitura di energia elettrica | venerdì 20 marzo chiusa la scuola dell’infanzia statale DO-RE-MI di Antria

Venerdì 20 marzo, la scuola dell’infanzia statale “DO-RE-MI” di Antria è rimasta chiusa a causa di un'interruzione della fornitura di energia elettrica. La decisione di sospendere le attività è stata presa in seguito all’assenza di corrente nella struttura durante la giornata. La scuola non ha aperto e nessun intervento immediato è stato effettuato in quell’occasione.

Arezzo, 20 marzo 2026 – . A seguito della comunicazione da parte del fornitore dell'interruzione di energia elettrica che interesserà la località di Antria nella giornata di venerdì 20 marzo dalle ore 8:00 alle ore 16:00, considerata l'indispensabilità della fornitura per il regolare svolgimento delle attività scolastiche e per il regolare funzionamento dell’impianto di riscaldamento, per la stessa giornata di venerdì 20 è stata disposta con ordinanza del Sindaco la chiusura della scuola dell’infanzia statale di Antria “DO-RE-MI”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Interruzione della fornitura di energia elettrica: venerdì 20 marzo chiusa la scuola dell’infanzia statale “DO-RE-MI” di Antria Articoli correlati Interruzione della fornitura di energia elettrica: lunedì 16 marzo chiusa la scuola dell'infanzia di AntriaArezzo, 14 marzo 2026 – Interruzione della fornitura di energia elettrica: lunedì 16 marzo chiusa la scuola dell'infanzia di Antria. Primaria e scuola dell'infanzia chiuse per interruzione della fornitura di energia elettricaA seguito della comunicazione da parte del fornitore dell'interruzione di energia elettrica per la giornata di mercoledì 28 gennaio dalle 8:00 alle... Contenuti utili per approfondire Interruzione della Temi più discussi: Interruzione della fornitura di energia elettrica: giovedì 19 marzo chiuso l’asilo nido comunale Il Matto; Interruzione della fornitura di energia elettrica: lunedì 16 marzo chiusa la scuola dell'infanzia di Antria; Interruzione della fornitura idrica il 16 marzo; Lavori alla rete, c'è l'interruzione programmata della fornitura di energia elettrica. Interruzione della fornitura di energia elettrica: mercoledì 28 gennaio chiuse le scuole di Staggiano e MatrignanoArezzo, 27 gennaio 2026 – Interruzione della fornitura di energia elettrica: mercoledì 28 gennaio chiuse la scuola primaria di Staggiano e la scuola dell’infanzia di Matrignano A seguito della ... lanazione.it Interruzione della fornitura di energia elettrica: lunedì 16 marzo chiusa la scuola dell'infanzia di AntriaLa decisione a seguito della comunicazione da parte del fornitore dell'interruzione di energia elettrica che interesserà la zona di Antria ... msn.com AVVISO ALLA CITTADINANZA Interruzione temporanea della fornitura idrica Si informa la cittadinanza che, a seguito di un guasto alla condotta idrica verificatosi nel territorio del Comune di Mondragone, dovuto a lavori di posa della fibra ottica, è stata dispost - facebook.com facebook