Primaria e scuola dell' infanzia chiuse per interruzione della fornitura di energia elettrica

Le scuole primarie e dell'infanzia di Staggiano e Matrignano rimarranno chiuse mercoledì 28 gennaio, dalle 8:00 alle 15:30, a causa di un'interruzione programmata della fornitura di energia elettrica. La sospensione si rende necessaria per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle attività scolastiche. Si consiglia di consultare eventuali aggiornamenti ufficiali.

A seguito della comunicazione da parte del fornitore dell'interruzione di energia elettrica per la giornata di mercoledì 28 gennaio dalle 8:00 alle 15:30 nelle zone di Staggiano e Matrignano, considerata l'indispensabilità della fornitura per il regolare svolgimento delle attività scolastiche e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su InterruzioneElettrica Interruzione della fornitura di energia elettrica, disposta la chiusura della scuola primaria di Ceciliano Il 17 dicembre 2025, la scuola primaria di Ceciliano, Arezzo, sarà chiusa a causa di un'interruzione della fornitura di energia elettrica. Scuole chiuse a Mugnano del Cardinale: interruzione dell'energia elettrica Mugnano del Cardinale, 26 gennaio 2026 – Con ordinanza n. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su InterruzioneElettrica Argomenti discussi: Iscrizioni scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di I° anno scolastico 2026-27 Savona; Iscrizioni on-line ai servizi di ristorazione scolastica, pre post scuola primaria e trasporto scolastico per l'anno scolastico 2026/2027; Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda entro il 14 febbraio 2026. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE]; Sabata 24 gennaio riapre la scuola primaria e infanzia di Molini dopo i lavori. Riaperta la scuola primaria e dell'infanzia di Molini di FermoRiaperta, dopo i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico, la scuola primaria e dell'infanzia di Molini di Fermo. Gli interventi rientravano nell'ambito dei fondi Pnrr. (ANSA) ... ansa.it Vaccini e iscrizioni a scuola: le regole per l’anno 2026/2027entro il 20 luglio i dirigenti scolastici trasmettono la documentazione pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda Usl che, qualora la medesima o altra azienda ... nursetimes.org Schede didattiche e risorse didattiche per la scuola primaria - facebook.com facebook Riaperta la scuola primaria e dell'infanzia di Molini di Fermo. Taglio del nastro dopo adeguamento sismico ed efficientamento energetico #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.