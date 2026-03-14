Interruzione della fornitura di energia elettrica | lunedì 16 marzo chiusa la scuola dell' infanzia di Antria
Lunedì 16 marzo la scuola dell'infanzia di Antria rimarrà chiusa a causa di un'interruzione della fornitura di energia elettrica. La decisione è stata comunicata alle famiglie e al personale scolastico in vista dell'intervento programmato. La chiusura riguarda esclusivamente la giornata di lunedì, mentre le attività riprenderanno regolarmente da martedì. La sospensione della corrente interessa l'intera struttura scolastica.
Arezzo, 14 marzo 2026 – Interruzione della fornitura di energia elettrica: lunedì 16 marzo chiusa la scuola dell'infanzia di Antria. A seguito della comunicazione da parte del fornitore dell'interruzione di energia elettrica che interesserà la zona di Antria nella giornata di lunedì 16 marzo dalle ore 8:30 alle ore 16:00, considerata l'indispensabilità della fornitura per il regolare svolgimento delle attività scolastiche e per il regolare funzionamento dell’impianto di riscaldamento, per la stessa giornata di lunedì 16 è stata disposta con ordinanza del Sindaco la chiusura della scuola statale dell’infanzia di Antria “DO-RE-MI”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Articoli correlati
Primaria e scuola dell'infanzia chiuse per interruzione della fornitura di energia elettricaA seguito della comunicazione da parte del fornitore dell'interruzione di energia elettrica per la giornata di mercoledì 28 gennaio dalle 8:00 alle...
Leggi anche: Lunedì 16 marzo resta chiusa una scuola dell'infanzia di Arezzo
Contenuti utili per approfondire Interruzione della
Temi più discussi: Interruzione della fornitura idrica il 16 marzo; Chiuso venerdì 6 marzo 2026 il complesso scolastico dell'Istituto N.S. della Mercede; Interruzione della fornitura di energia elettrica: lunedì 16 marzo chiusa la scuola dell'infanzia di Antria; 7 motivi per cui l’Europa può resistere meglio del 2022 a uno shock del gas.
Interruzione della fornitura di energia elettrica. Disposta la chiusura della scuola AcropoliA seguito della comunicazione da parte del fornitore della interruzione di energia elettrica per martedì 18 febbraio, fino alle ore 16:00 Arezzo, 14 febbraio 2025 – Interruzione della fornitura di ... lanazione.it
Interruzione della fornitura di energia elettrica, disposta la chiusura della scuola primaria di CecilianoArezzo, 17 dicembre 2025 – Interruzione della fornitura di energia elettrica, disposta la chiusura della scuola primaria di Ceciliano. A seguito della comunicazione da parte del fornitore della ... lanazione.it
La società Gest Maggi Srl ha annunciato l'interruzione della rassegna "Day Time – Sundays at the Monastery". Gli organizzatori fermano l’iniziativa dopo la revoca del patrocinio comunale e i controlli durante il secondo evento ... Leggi l'articolo - facebook.com facebook