Montesport il 2026 parte male Reggio Emilia si prende i punti
Montesport inizia il 2026 con una sconfitta a Reggio Emilia, che si impone con un risultato di 3-0. La partita ha visto le migliori prestazioni di alcuni giocatori locali, mentre la squadra di Montesport fatica a trovare il ritmo giusto. Un avvio difficile per la formazione, che ora dovrà lavorare per migliorare le proprie performance nelle prossime gare.
REGGIO EMILIA 3 MONTESPORT 0 "FOS" CENTRO VOLLEY REGGIO EMILIA: Migliore 4, Spagnuolo 6, Moiran 6, Balconati 3, Maggiali 11, Brunfranco 13, Benedetti 15, Ferrari, Cioni (L1), Ronzoni (L2). N.E. Odorici, Rossi, Boni, Fronza. All. Ghibaudi. MONTESPORT MONTESPERTOLI: Galli 1, Testi 6, Brogi, Bertelli 2, Mazzinghi, Fatone 7, Scardigli 8, Para 1, Giubbolini 16, Castellani (L1). N.E. Eifelli, Mauro, Ceccarelli, Maionchi. All. Contrario. Arbitri: Longo e Barbieri di Bologna Parziali: 25-15; 25-21; 29-27 REGGIO EMILIA - Inizia con una sconfitta il 2026 per la Montesport, battuta 3-0 a Reggio Emilia: in classifica le reggiane agganciano le montespertolesi a quota 16 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Volley Serie B1, B2 e C. Montesport di scena a Reggio Emilia. Sfida salvezza per I’Giglio Castelfiorentino
Leggi anche: Life365.eu, serata decisiva a Reggio Emilia: in palio punti importanti per la salvezza
Montesport, il 2026 parte male. Reggio Emilia si prende i punti.
Montesport, il 2026 parte male. Reggio Emilia si prende i punti - REGGIO EMILIA 3 MONTESPORT 0 "FOS" CENTRO VOLLEY REGGIO EMILIA: Migliore 4, Spagnuolo 6, Moiran 6, Balconati 3, Maggiali 11, Brunfranco 13, Benedetti ... msn.com
Montesport Montespertoli ( Divisione Regionale 1) Montesport Montespertoli A.S.D. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.