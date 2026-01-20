Reggio Emilia | smantellata rete internazionale narcos 9 arresti

La Polizia di Reggio Emilia ha smantellato una rete internazionale di narcos, arrestando nove persone. L’operazione, iniziata nelle prime ore del mattino, è stata condotta in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia. L’indagine ha portato alla scoperta di un’associazione finalizzata al traffico di droga, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata.

Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Reggio Emilia sta dando esecuzione a un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna- Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di nove soggetti indagati per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Gli arresti e le perquisizioni, oltre che nelle province di Reggio Emilia, Bergamo, Brescia, Savona, sono in corso di esecuzione anche in Francia, Spagna e Albania, grazie ad un eccellente coordinamento operativo con le autorità di polizia straniere ed in particolare con il Dipartimento della Polizia Criminale albanese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

