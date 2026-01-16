Calhanoglu sirene turche disinnescate? Tutta la verità sul presunto interesse del Galatasaray E il rinnovo…

Recenti indiscrezioni avevano accostato Calhanoglu al Galatasaray, alimentando voci di un possibile trasferimento. Tuttavia, fonti ufficiali confermano che il centrocampista turco rimane sotto contratto con l’Inter e non sono in corso trattative con il club turco. La società nerazzurra ha espresso la volontà di proseguire con il calciatore, garantendo stabilità e continuità nel reparto centrale. La situazione attuale sembra quindi essere ben definita e senza margini di interesse da parte di altri club

Inter News 24 Calhanoglu, spunta la verità sul presunto interesse del Galatasaray per il centrocampista turco: ex Milan completamente blindato. Le voci provenienti dalla Turchia su un possibile assalto immediato del Galatasaray per Hakan Calhanoglu non trovano conferme solide. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il regista turco è considerato "assolutamente intoccabile" per la sessione di gennaio. L'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del suo faro, specialmente nel bel mezzo di una stagione che la vede protagonista su più fronti. Il futuro legato al rinnovo. Sebbene il club di Istanbul rimanga alla finestra, non esiste una trattativa concreta per l'immediato.

