Un blitz dell’Inter si è svolto nelle ultime ore per il portiere Vicario, con il direttore sportivo presente a Londra. I nerazzurri cercano di convincere il Tottenham a cedere il giocatore, offrendo circa 20 milioni di euro. La società si affida alla disponibilità del portiere per finalizzare l’accordo, mentre le trattative tra i due club sono in corso.

Un volo a Londra, nel posto giusto e nel momento giusto. Accompagnato dal vice Dario Baccin, Piero Ausilio è comparso sulle tribune del Tottenham Stadium per assistere al ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid. Al suo fianco si è affacciato anche Gabriele Giuffrida, mediatore internazionale di primissimo piano e procuratore di Guglielmo Vicario, obiettivo ormai quasi dichiarato dell’Inter per il ruolo di portiere del futuro. Impossibile non immaginare il resto, cioè un inizio di trattativa con il Tottenham, dando per scontato che Vicario abbia già dato l’ok al ritorno in Italia e soprattutto sia molto esaltato dall’idea di sostituire Yann Sommer, arrivato alla scadenza del contratto dopo un triennio di alti e bassi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, blitz per Vicario. Ausilio è stato a Londra: servono 20 milioni per convincere il Tottenham

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