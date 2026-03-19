Calciomercato Inter Ausilio in missione a Londra per allestire la trattativa per Vicario! Le ultime

L'amministratore delegato dell'Inter si trova a Londra per negoziare con il portiere Vicario, considerato il principale obiettivo per rinforzare la porta nerazzurra. La missione a Londra riguarda i dettagli della trattativa e l'avanzamento delle discussioni con il club di provenienza del calciatore. La trattativa è in corso da alcuni giorni e coinvolge diverse parti interessate.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Vicario è il prescelto dai nerazzurri per la porta: Ausilio in missione a Londra per allestire la trattativa. Le ultime. L’ Inter accelera sul mercato in vista della prossima stagione e punta con decisione su Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham e della Nazionale italiana. Secondo quanto riferito da Pasquale Guarro su X, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio si è recato a Londra per avviare i primi contatti concreti con il club inglese e gettare le basi della trattativa. Vicario Inter, Ausilio muove i primi passi per il portiere. L’Inter sta lavorando attivamente per portare Vicario a Milano nella prossima estate. 🔗 Leggi su Internews24.com

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