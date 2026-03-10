Interclub Rotary dedicato alla prevenzione del tumore al colon-retto

Lunedì 16 marzo 2026 a Caserta, presso il Palazzo Paternò, si svolgerà un Interclub Rotary a cui parteciperanno otto Rotary Club delle province di Caserta e Napoli. L’evento sarà dedicato alla prevenzione del tumore al colon-retto e vedrà la presenza di rappresentanti dei club coinvolti. La riunione si concentrerà su iniziative e attività volte a promuovere la tutela della salute attraverso la prevenzione.

La prevenzione come strumento per salvare vite. Questo il tema al centro dell'Interclub Rotary che si terrà lunedì 16 marzo 2026 a Caserta presso lo storico Palazzo Paternò, dove si riuniranno otto Rotary Club delle province di Caserta e Napoli per un incontro dedicato alla tutela della salute e alla diagnosi precoce attraverso lo screening. L'iniziativa si inserisce nel progetto pluriennale del Rotary Club Napoli Castel Sant'Elmo, presieduto da Anna Elettore, denominato: "Screening per la prevenzione dei tumori del colon-retto.