Intanto come rispamiare? Auto e scooter elettrici condivisi

Nell’area portuale di Ravenna è partita una sperimentazione di servizi di mobilità elettrica condivisa destinati alle imprese e ai lavoratori locali. Sono già coinvolte aziende come Marcegaglia, Sapir, Compagnia Portuale, Yara e Setramar, che stanno testando l’uso di auto e scooter elettrici condivisi. La proposta mira a offrire soluzioni di trasporto più sostenibili e convenienti per chi lavora nel porto.

Parte nell’area portuale di Ravenna la sperimentazione di nuovi servizi di mobilità elettrica condivisa dedicati alle imprese e ai lavoratori del porto, a cui hanno già aderito Marcegaglia, Sapir, Compagnia Portuale, Yara e Setramar. Attraverso la piattaforma Corrente Corporate, accessibile tramite app, sarà possibile utilizzare auto e scooter elettrici in sharing, con l’obbiettivo di favorire soluzioni di spostamento più sostenibili, flessibili ed efficienti per chi opera ogni giorno nell’area portuale. L’iniziativa è promossa da Fondazione ITL – Istituto sui Trasporti e la Logistica e dal Comune di Ravenna, con il supporto dell’Autorità Portuale, del Cluster Innovate e del Cluster Urban. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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