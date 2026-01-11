Auto meno inquinanti e scooter elettrici Firenze rilancia gli incentivi per il 2026

Firenze annuncia il rinnovo degli incentivi per il 2026, mirati a favorire l’acquisto di auto meno inquinanti e scooter elettrici. L’obiettivo è ridurre l’inquinamento atmosferico, migliorare la qualità dell’aria e promuovere una mobilità più sostenibile. La misura, sostenuta dall’amministrazione comunale, intende incentivare cittadini e imprese a optare per mezzi più ecologici, contribuendo a un ambiente urbano più salubre e vivibile.

Aria più pulita e meno inquinamento per più salute e una migliore qualità della vita. È da questo presupposto che l’amministrazione guidata dalla sindaca Sara Funaro rilancia anche per il 2026 il pacchetto di incentivi per la sostituzione dei veicoli più inquinanti. La giunta comunale di Firenze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Quali sono le auto meno inquinanti in circolazione? Leggi anche: Quali sono le auto meno inquinanti in circolazione? Previsioni future Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Firenze, due milioni di incentivi per rottamare i veicoli inquinanti: presto il bando; Il Comune di Firenze dà soldi a chi compra una macchina nuova (e più ecologica). Come funziona l’incentivo; Comune Firenze, 2 milioni di incentivi per veicoli meno inquinanti; Mercato due ruote 2025: crescono gli scooter, forte calo delle moto. Auto meno inquinanti e scooter elettrici. Firenze rilancia gli incentivi per il 2026 - Quasi 2 milioni di euro dal Ministero dell’Ambiente per migliorare la qualità dell’aria e tutelare la salute dei cittadini ... firenzetoday.it

Firenze, due milioni di incentivi per rottamare i veicoli inquinanti: presto il bando - Gli incentivi, fino al 50%, per chi acquista veicoli meno inquinanti o cambia l’auto con uno scooter elettrico a Firenze e ha un Isee fino a 50mila euro ... corrierefiorentino.corriere.it

Ci sono 2 milioni a disposizione per chi sceglie veicoli meno inquinanti. Vale anche per chi cambia l’auto con uno scooter elettrico - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.