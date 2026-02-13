Auto e scooter elettrici, anno da record a Bari: superati i 28mila noleggi Nel 2025, Pikyrent a Bari ha registrato 28.357 noleggi di auto e scooter elettrici, un incremento che ha portato il totale degli utilizzi da quando il servizio è attivo a oltre 83mila, grazie anche alle numerose promozioni estive che hanno attirato più utenti.

Nel 2025 sono stati 28.357 i noleggi di auto o scooter elettrici di Pikyrent a Bari. Oltre 83mila quelli che gli utenti hanno effettuato da quanto il servizio è attivo a Bari (poco più di tre anni, essendo arrivato a novembre 2022). Al momento, tra microcar, auto a quattro posti e scooter, tutti rigorosamente elettrici, ci sono in giro per la città 140 veicoli. Il totale degli utenti è pari a 7mila (anche se non tutti sono utilizzatori assidui del servizio). I mezzi più utilizzati da chi sceglie questo servizio di sharing sono scooter e microcar, meno utilizzate invece le auto classiche. Per quanto riguarda chi utilizza il servizio, la maggioranza degli utenti sono giovani nella fascia di età tra i 20 e i 30 anni, con una cultura medio-superiore (diploma o laurea). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Firenze annuncia il rinnovo degli incentivi per il 2026, mirati a favorire l’acquisto di auto meno inquinanti e scooter elettrici.

L’amministrazione di Hong Kong sta preparando nuove regole per gli scooter elettrici.

