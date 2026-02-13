Auto e scooter elettrici anno da record a Bari | superati i 28mila noleggi
Auto e scooter elettrici, anno da record a Bari: superati i 28mila noleggi Nel 2025, Pikyrent a Bari ha registrato 28.357 noleggi di auto e scooter elettrici, un incremento che ha portato il totale degli utilizzi da quando il servizio è attivo a oltre 83mila, grazie anche alle numerose promozioni estive che hanno attirato più utenti.
Nel 2025 sono stati 28.357 i noleggi di auto o scooter elettrici di Pikyrent a Bari. Oltre 83mila quelli che gli utenti hanno effettuato da quanto il servizio è attivo a Bari (poco più di tre anni, essendo arrivato a novembre 2022). Al momento, tra microcar, auto a quattro posti e scooter, tutti rigorosamente elettrici, ci sono in giro per la città 140 veicoli. Il totale degli utenti è pari a 7mila (anche se non tutti sono utilizzatori assidui del servizio). I mezzi più utilizzati da chi sceglie questo servizio di sharing sono scooter e microcar, meno utilizzate invece le auto classiche. Per quanto riguarda chi utilizza il servizio, la maggioranza degli utenti sono giovani nella fascia di età tra i 20 e i 30 anni, con una cultura medio-superiore (diploma o laurea). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Auto meno inquinanti e scooter elettrici. Firenze rilancia gli incentivi per il 2026
Firenze annuncia il rinnovo degli incentivi per il 2026, mirati a favorire l’acquisto di auto meno inquinanti e scooter elettrici.
Scooter elettrici hong kong legge in consultazione quest’anno con etichette qr per prodotti certificati
L’amministrazione di Hong Kong sta preparando nuove regole per gli scooter elettrici.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Zero LS1, il primo scooter elettrico Zero Motorcycles arriva in Italia; Ztl chiusa anche alle auto elettriche: mille euro per circolare in centro a Roma. E strisce blu a pagamento per i veicoli mild hybrid; Stellantis paga il conto di una transizione sospesa; Ztl di Roma chiusa alle auto elettriche: Mille euro per il pass d’accesso.
Auto elettriche e batterie allo stato solido: cosa cambia per autonomia, tempi di ricarica e costiCome le batterie allo stato solido rivoluzioneranno autonomia, ricarica e costi delle auto elettriche: vantaggi, sfide e prospettive ... autotoday.it
Dopo lo stop ai monopattini, più auto e scooter elettrici a noleggio: a Firenze in arrivo bandi per duemila veicoliUna flotta finale da mille tra auto e scooter ma anche agevolazioni per i veicoli elettrici, servizi a flusso libero (quindi lasciabili ovunque) ma anche con stalli dedicati negli hub di interscambio ... corrierefiorentino.corriere.it
Con il suo scooter ha urtato un’auto e poi è finito fuori strada: si trova in gravi condizioni al Veneziale di Isernia - facebook.com facebook