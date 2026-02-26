Arzano coltelli in classe | intervengono i Carabinieri

ARZANO (NA), 26 febbraio 2026 – Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle scuole si è verificato ad Arzano, dove due studenti quindicenni sono stati denunciati per aver portato coltelli in aula. All’istituto Don Geremia Piscopo, durante una lezione, uno studente ha estratto un coltello a scatto a doppia lama poggiandolo sul banco. L’insegnante ha subito interrotto la spiegazione e avvisato la dirigenza. I Carabinieri, intervenuti per i controlli, hanno trovato nello zaino di un secondo studente un coltello da cucina. Le armi sono state sequestrate e i ragazzi affidati ai genitori. L’episodio rilancia il tema della prevenzione e della vigilanza negli istituti scolastici del territorio napoletano. 🔗 Leggi su Primacampania.it

