Falciata da un' auto mentre attraversa | donna portata d' urgenza al Civile di Brescia

Una donna di 76 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava all’incrocio tra via dei Toscani e via Chopin a Montanara, Curtatone. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di domenica, e la donna è stata immediatamente trasportata d’urgenza al Civile di Brescia per le cure necessarie. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Attimi di forte preoccupazione nella tarda mattinata di domenica, quando una donna di 76 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale all'incrocio tra via dei Toscani e via Chopin, nella frazione di Montanara a Curtatone (Mn). La donna stava attraversando la strada a piedi quando è stata.

Falciata da un'auto mentre attraversa la strada: 31enne in condizioni critiche - PINZOLO (TN) – Momenti di forte apprensione nelle prime ore della mattinata, quando una donna di 31 anni è stata travolta da un’auto mentre stava attraversando la strada. nordest24.it

Un'auto lo travolge mentre attraversa, Emanuele muore a 28 anni - Emanuele Visconti è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto a Bellinzago Lombardo (Milano). today.it

Investita da un’auto, muore anziana a Tarquinia Leggi qui la notizia: https://www.tusciaweb.eu/2026/01/investita-unauto-muore-anziana-tarquinia/#gsc.tab=0 - facebook.com facebook

