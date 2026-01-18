Formazioni ufficiali Milan-Lecce | Allegri opta per delle esclusioni eccellenti
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Lecce, partita valida per la 21ª giornata della Serie A 2025-2026, in programma alle 20:45 allo stadio di San Siro. Di seguito le scelte dei rispettivi allenatori, Massimiliano Allegri ed Eusebio Di Francesco, con alcune esclusioni di rilievo.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri ed Eusebio Di Francesco. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Pavlovic, Athekame, Bartesaghi, Y. Fofana, Loftus-Cheek, Modric, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Štulic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: mister Allegri sorprende in ogni reparto
