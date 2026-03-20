Infortunio Koné tegola improvvisa e tempi di recupero da valutare | c’è il verdetto in vista di Inter Roma

Durante l'ultima partita europea della Roma, il centrocampista francese Koné si è infortunato, costringendo la squadra a interrompere il gioco. Le modalità dell’incidente sono state confermate, ma ancora non sono stati comunicati i tempi di recupero. La società sta valutando le condizioni dell’atleta e monitorando la situazione. La notizia arriva in un momento delicato per la squadra e il suo staff tecnico.

Inter News 24 Infortunio Koné, il centrocampista francese è stato costretto a fermarsi durante l’ultimo impegno europeo della Roma. Il centrocampo dei giallorossi perde uno dei suoi pezzi pregiati in un momento chiave della stagione. Durante le battute iniziali della sfida di Europa League contro il Bologna ha dovuto rinunciare a Manu Koné. Il mediano francese, calciatore di grande sostanza e dinamismo, ha accusato un dolore acuto che lo ha obbligato al cambio immediato. L’esito degli esami e il legame con i nerazzurri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i test clinici effettuati nelle scorse ore hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra. 🔗 Leggi su Internews24.com

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