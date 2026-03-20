Le autorità hanno avviato i campionamenti delle acque dei fiumi in vista della stagione balneare, con l'obiettivo di monitorare la qualità dell'acqua. Le analisi riguardano i corsi d'acqua della zona per prevenire eventuali problemi di inquinamento che potrebbero interessare sia i residenti sia i turisti. L'operazione si inserisce in un programma di controlli periodici destinati a garantire la sicurezza delle acque.

Le acque dei fiumi tornano a essere controllate, in vista della stagione balneare, anche per evitare spiacevoli sorprese ai massesi, ma anche ai turisti. Il Comune ha ritenuto necessario eseguire ulteriori analisi delle acque ( parametri: Escherichia coli e enterococchi intestinali ) lungo le aste fluviali. Un’azione di prevenzione che viene effettuata ogni anno, dal 2016, in vista anche della stagione estiva che comincerà tra pochi mesi. "Sono azioni – spiega l’assessore all’Ambiente Roberto Acerbo – volte a monitorare i corsi d’acqua nel territorio comunale, al fine di individuare i tratti interessati dalle eventuali immissioni di reflui... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Indagini sull’Ambiente. Via ai campionamenti delle acque dei fiumi

Articoli correlati

Valentino: “Manfredonia ai vertici delle graduatorie regionali sull’ambiente”In particolare, due progetti presentati dall’Amministrazione comunale sono stati ammessi a finanziamento, ciascuno per un importo pari a 1 milione e...

Al via la nuova Consulta Ambiente e Territorio: focus su sicurezza idraulica e Piano delle acqueSi è insediato nei giorni scorsi con l’obiettivo di diventare il fulcro del dibattito sulle politiche ecologiche e la tutela dell’area locale.

Contenuti utili per approfondire Indagini sull

Temi più discussi: Indagini sull’Ambiente. Via ai campionamenti delle acque dei fiumi; Navi dei veleni nel Mediterraneo, rilanciato da Bruxelles l’impegno nella ricerca di rifiuti pericolosi e radioattivi; Stalking contro una criminologa sarda, chiuse le indagini su Roberta Bruzzone; Milano: presidio per Fausto e Iaio, uccisi nel 1978. Da poco riaperte le indagini.

Indagini sull’Ambiente. Via ai campionamenti delle acque dei fiumiLe acque dei fiumi tornano a essere controllate, in vista della stagione balneare, anche per evitare spiacevoli sorprese ai massesi, ma anche ai turisti. Il Comune ha ritenuto necessario eseguire ulte ... lanazione.it

Atripalda, tomba fuori le mura indagine con il georadarDopo tredici anni tornano le indagini sulla tomba a camera di via Tufara ad Atripalda. A distanza dall’ultima campagna di rilievi effettuata nel 2013, il sottosuolo della città ... ilmattino.it

Liratv. . Mortale Montecorice: proseguono le indagini "Vanno avanti le indagini sull’incidente che il 13 marzo scorso a Montecorice, è costato la vita ai giovani Michele Pirozzi e Maria Magliocco" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #denuncia #incid - facebook.com facebook

Dopo quarantatré anni c’è una novità nelle indagini sull’attacco alla sinagoga di Roma: cinque indagati potrebbero andare a processo, per aver ucciso un bambino di due anni e ferito 40 persone x.com