Al via la nuova Consulta Ambiente e Territorio | focus su sicurezza idraulica e Piano delle acque

La Consulta Ambiente e Territorio di Trebaseleghe si è ufficialmente avviata, con l’obiettivo di promuovere il dibattito sulle politiche ecologiche e la tutela dell’area. Il focus principale riguarda la sicurezza idraulica e il Piano delle acque, elementi fondamentali per la preservazione del territorio e il benessere della comunità locale.

Si è insediato nei giorni scorsi con l’obiettivo di diventare il fulcro del dibattito sulle politiche ecologiche e la tutela dell’area locale. I membri sono stati nominati dal Consiglio comunale di Trebaseleghe Ha preso ufficialmente il via l’attività della Consulta Ambiente e Territorio di Trebaseleghe. L’obiettivo è quello di diventare il motore del dibattito sulle politiche ecologiche e la tutela dell’area locale. I membri sono stati nominati dal Consiglio comunale. Alla presidenza della Consulta è stato eletto Giuseppe Carollo, che sarà affiancato dalla vicepresidente Martina Bano. Il ruolo di segretario verbalizzante è stato affidato a Federico Settimo, mentre completano la squadra i componenti Alessia Trevisan, Mirco Pravettoni e Andrea Chiariotti.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Consulta Ambiente e Territorio

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno si avvia al 2026 riflettendo su un anno intenso, caratterizzato dal rinnovo della governance e dal rafforzamento delle attività per la sicurezza idraulica, la gestione sostenibile dell'acqua e la tutela del territorio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Consulta Ambiente e Territorio

Argomenti discussi: AL VIA UNA NUOVA SETTIMANA INCANDESCENTE, TRA CHAMPIONS E CAMPIONATO!; Parco Ranghiasci riapre il 31 gennaio: al via una nuova fase di tutela e valorizzazione; Al via la nuova edizione de I semi dell'etica; Körper, al via la nuova stagione il 31 gennaio con Redrum. Omaggio a Shining premio Ubu.

Al via le riprese di Memoriæ, la nuova serie TV Rai con Dario Aita, Gaia Messerklinger e Anna GodinaSono cominciate a Venzone le riprese della nuova serie TV prodotta da Rai Fiction e Filmclub Distribuzione, per la regia di Cosimo Alemà e Isabella Aguilar. Scopriamo insieme la trama e le prime news ... msn.com

Rottamazione-quinquies, come saldare le cartelle in misura agevolata. Al via le domande da inviare entro il 30 aprileL'Agenzia delle entrate-Riscossione ha lanciato la Definizione agevolata delle cartelle, offrendo modalità semplificate per aderire alla Rottamazione-quinquies. Ecco come presentare la domanda e quali ... italiaoggi.it

CONSULTA PER L'AMBIENTE E LA TRANSIZIONE ECOLOGICA Non tutti i comuni hanno una consulta ambientale attiva sulla transizione ecologica. La nostra è composta da persone valide ed associazioni che amano il proprio territorio e che si battono per c - facebook.com facebook